Pechino (Cina), 31 mar. (LaPresse/AP) – Il ministro degli Esteri cinese ha chiesto agli Stati Uniti di sbloccare i beni afgani detenuti all’estero e di porre fine alle sanzioni contro il governo. Wang Yi, che ha partecipato alla terza conferenza ministeriale dei paesi limitrofi dell’Afghanistan, ha attaccato poi gli Stati Uniti per la gestione del Paese nei venti anni di occupazione. Washington dovrebbe “assumersi maggiori responsabilit√†”, porre fine alle sanzioni unilaterali e restituire incondizionatamente i beni statali all’Afghanistan, ha detto il ministro. L’Afghanistan ha ottenuto “alcuni risultati” nel rafforzare la stabilit√†, migliorare i mezzi di sussistenza e proteggere i diritti umani, ha affermato Wang, nonostante le diffuse segnalazioni di abusi da parte dei talebani. Tuttavia, l’Afghanistan “ha una lunga strada da percorrere per raggiungere una pace duratura, uno sviluppo sostenibile e per far avanzare le sue relazioni estere”, ha aggiunto.

