Kiev (Ucraina), 30 mar. (LaPresse) – “Non crediamo a nessuno, nemmeno a una bella frase”. Così in un discorso televisivo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sull’annuncio della Russia di ridurre l’escalation dei combattimenti intorno a Kiev. Zelensky ha detto che le truppe russe si stavano riorganizzando per colpire il Donbass. “Non daremo via niente. Combatteremo per ogni metro del nostro territorio”, ha promesso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata