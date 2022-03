Washington (Usa), 30 mar. (LaPresse/AP) – “La guerra scelta dal presidente” russo Vladimir Putin è responsabile del danno alla sicurezza alimentare globale. Lo ha dichiarato la vice segretaria di Stato statunitense, Wendy Sherman, aggiungendo che la Russia “soffoca le esportazioni ucraine”, mentre i prezzi del cibo stanno salendo alle stelle, con i prezzi del grano che sono aumentati tra il 20% e il 50% finora quest’anno, ha affermato. “Siamo particolarmente preoccupati per Paesi come Libano, Pakistan, Libia, Tunisia, Yemen e Marocco che dipendono fortemente dalle importazioni ucraine per nutrire la loro popolazione”, ha affermato Sherman.

