Roma, 30 mar. (LaPresse) – Due milioni di bambini sono stati costretti a lasciare l’Ucraina a causa della guerra. Lo riferisce l’Unicef. “La situazione in Ucraina sta precipitando”, ha detto la direttrice generale dell’Unicef Catherine Russell, “Mentre il numero di bambini che fuggono dalle loro case continua a crescere, dobbiamo ricordare che ognuno di loro ha bisogno di protezione, istruzione, sicurezza e sostegno”. I bambini rappresentano la metà di tutti i rifugiati della guerra in Ucraina, secondo l’Unicef e l’Unhcr. Oltre 1,1 milioni di bambini sono arrivati in Polonia, centinaia di migliaia stanno arrivando in Romania, Moldavia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata