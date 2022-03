Roma, 30 mar. (LaPresse) – Nel corso della telefonata fra il presidente russo Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Olaf Scholz in merito al pagamento del gas russo in rubli “si è osservato che la decisione presa non deve comportare un deterioramento delle condizioni contrattuali per le società europee importatrici di gas russo”. Lo riporta la Tass.

