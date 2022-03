Varsavia (Polonia), 30 mar. (LaPresse/AP) – La Polonia agirà per bloccare le importazioni di petrolio dalla Russia entro il 2022. Lo ha dichiarato il premier polacco, Mateusz Morawiecki. Il Paese ha già ampiamente ridotto la propria dipendenza dal petrolio russo, ha aggiunto in conferenza stampa, parlando del lancio del più radicale piano tra le nazioni europee per diminuire la dipendenza dall’energia russa. Ieri la Polonia ha detto che avrebbe bandito le importazioni di carbone russo, Morawiecki ha aggiunto di aspettarsi che le importazioni di gas siano ridotte a maggio.

