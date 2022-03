Washington (Usa), 30 mar. (LaPresse) – Il Pentagono ha affermato di aver visto circa il 20% delle forze russe che si erano mosse contro Kiev “riposizionarsi”, con alcune truppe dirette in Bielorussia, nelle ultime 24 ore. “Le riforniranno e probabilmente le impiegheranno altrove in Ucraina”, ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby in un briefing con i giornalisti.

