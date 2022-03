Torino, 30 mar. (LaPresse) – “Gli occupanti continuano a rapire i residenti di Mariupol. Più di 70 persone sono state prelevate con la forza dall’ospedale per la maternità n.2 nel distretto della Rive Gauche, inclusi personale medico e pazienti. Le truppe russe continuano a deportare cinicamente persone nel loro territorio. Si sa già di oltre 20.000 residenti di Mariupol che sono stati deportati in Russia contro la loro volontà. I documenti di identità vengono confiscati ai cittadini ucraini, inviati ai cosiddetti campi di filtrazione. Quindi reindirizzati in città remote in Russia”. Lo rend noto la municipalità di Mariupol su Telegram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata