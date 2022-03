Ginevra (Svizzera), 30 mar. (LaPresse/AP) – L’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati ha riferito che oltre 4 milioni di persone sono fuggite dall’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio, nella più grande crisi di profughi in Europa dalla seconda guerra mondiale. Nell’aggiornamento online, ha stimato che 4,01 milioni di persone sono fuggite sinora dall’Ucraina a causa del conflitto, di cui 2,3 milioni entrate in Polonia. Gli operatori umanitari affermano che il flusso sia diminuito negli ultimi giorni, mentre molte persone attendono gli sviluppi della guerra. Si stima che 6,5 milioni di persone siano sfollate dalle loro case all’interno del Paese.

