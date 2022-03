Milano, 30 mar. (LaPresse/AP) – Nello Yemen dilaniato dalla guerra, ha detto, 8 milioni di persone hanno appena visto la loro assegnazione di cibo ridotta al 50% “e ora guardiamo alla riduzione delle razioni a zero”. La guerra in Ucraina sta colpendo non solo l’alimentazione nel Paese, ma anche in altri come l’Egitto, che dipende per l’85% dal grano ucraino, e il Libano, che nel 2020 ne dipendeva per l’81%. L’Ucraina e la Russia producono il 30% della fornitura mondiale di grano, il 20% della fornitura mondiale di mais e il 75-80% dell’olio di semi di girasole.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata