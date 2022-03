Roma, 30 mar. (LaPresse) – “Ieri, per la prima volta, la parte ucraina ha messo per iscritto la sua disponibilità a soddisfare una serie di condizioni importanti per costruire relazioni normali e, spero, di buon vicinato con la Russia in futuro”. Lo ha affermato il capo negoziatore di Mosca, Vladimir Medinsky, in un aggiornamento sui colloqui avvenuti ieri a Istanbul con la controparte di Kiev. Lo riportano le agenzie russe. Nell’accordo, spiega, ci sono “il rifiuto di aderire alla Nato, la neutralità dell’Ucraina e la rinuncia alle armi nucleari e di distruzione di massa”. Inoltre “il rifiuto di schierare basi militari straniere e contingenti militari, nonché l’obbligo di condurre esercitazioni militari solo con il consenso degli Stati garanti, inclusa la Russia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata