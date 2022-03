Milano, 30 mar. (LaPresse) – “I cittadini ucraini giunti in Italia alla data di ieri sono 75.115, di cui 38.734 donne e 29.222 minori con un rallentamento del ritmo degli arrivi registrato a livello nazionale. Mi è stato confermato anche a Bruxelles che mentre a inizio crisi erano 200mila al giorno gli ingressi nella Ue ora siamo intorno ai 40-50mila al giorno”. Così la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in audizione a Palazzo San Macuto davanti al Comitato parlamentare sull’attuazione dell’accordi di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

