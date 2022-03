Torino, 30 mar. (LaPresse) – “A Mariupol, nella regione di Donetsk, gli occupanti hanno violentato a turno una donna davanti al figlio di 6 anni per diversi giorni”. Lo ha riferito il ministero della Difesa ucraino citato da Unian. La donna è morta per le torture e gli abusi sessuali, mentre al figlio i capelli sarebbero diventati grigi per lo shock. “Questo non è un film dell’orrore. Stupri, violenze, omicidi: ecco cosa significa ‘pace russa'”, afferma la dichiarazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata