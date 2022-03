Roma, 30 mar. (LaPresse) – “A Mariupol gli occupanti russi hanno stuprato per giorni una donna davanti al figlio di sei anni. E’ morta per le ferite riportate. Questo non è un film dell’orrore. Stupri, violenze, omicidi questo è ‘il mondo russo”. Così in un tweet il ministero della Difesa di Kiev.

