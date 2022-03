Torino, 30 mar. (LaPresse) – Il premier britannico Boris Johnson durante un’audizione in una commissione parlamentare ha detto di capire perché Biden ha affermato che Putin non può restare al potere, “e il desiderio di un cambio di governo non è ignobile”, “ma sbarazzarsi di Putin non è l’obiettivo del Regno Unito”, ha sostenuto secondo quanto riporta il Guardian.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata