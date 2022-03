Berlino (Germania), 30 mar. (LaPresse) – L’ufficio del cancelliere Olaf Scholz ha spiegato che la Germania continuerà a pagare il gas russo esclusivamente in euro o dollari, come concordato nei contratti precedentemente raggiunti. Il presidente russo Putin, si legge nella dichiarazione, ha riferito a Scholz che i paesi europei con contratti esistenti potranno continuare a pagare in euro o dollari alla Gazprom-Bank dal 1° aprile poiché è una delle poche banche non coperte dalle sanzioni occidentali. La banca farà convertire il denaro ricevuto in rubli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata