Parigi (Francia), 30 mar. (LaPresse) – I negoziati tra Mosca e Kiev non hanno avuto progressi. Lo riferisce in un’intervista a France24 il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, secondo cui non si sono visti segnali che suggerissero cambiamenti nelle posizioni della Russia.

