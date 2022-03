Roma, 30 mar. (LaPresse) – “Noi prendiamo atto dei passi che ci sono stati ieri in Turchia dopo l’incontro delle due delegazioni” russa e ucraina “a Istanbul. Valuteremo gli annunci russi dai fatti, da quello che sta accadendo e che avverrà sul campo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un punto stampa a Berlino. Il ministro ha sottolineato che l’Italia lavorerà “con tutta la sua forza” per arrivare a un accordo di pace il prima possibile.

