Roma, 30 mar. (LaPresse) -“Bisogna definire una curva di investimenti militari al 2030 che assicuri una sostenibilità. Questo si può definire con gli alleati. Il nostro paese ha il diritto di chiederlo. A meno che non si faccia uno scostamento di bilancio per gli armamenti, ma dicono che non si possono fare scostamenti”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine del convegno “Italia e Ue: indipendenza energetica e sfida EcoDigital”, organizzato al Senato dalla Fondazione Univerde.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata