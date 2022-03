Kiev (Ucraina), 30 mar. (LaPresse) – Sono continuati oggi i combattimenti nella periferia di Kiev, nonostante l’annunciato ritiro delle forze russe intorno alla capitale ucraina. Lo riferisce una squadra della Cnn che, vicino al sobborgo di Irpin, ha sentito continui bombardamenti in entrata e in uscita. Diversi sistemi di lancio di razzi, hanno aggiunto, si sono sentiti a intermittenza vicino all’ultimo posto di blocco tra Kiev e Irpin, così come sporadici colpi di armi di piccolo calibro in uscita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata