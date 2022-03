Milano, 30 mar. (LaPresse) – “Duemila militari in meno nelle nostre strade e 6.700 sbarchi in più dall’inizio dell’anno. Mentre il governo vuole aumentare le spese militari, il ministro dell’Interno accetta l’ennesimo smantellamento della sicurezza voluto dal Pd. Grazie alle insistenze della Lega, negli ultimi mesi ci sono state più assunzioni di donne e uomini in divisa e l’adozione della pistola a impulsi elettrici. A Draghi chiediamo di fermare l’operazione ‘Strade insicure’, ennesimo flop firmato Lamorgese”. Così fonti della Lega dopo l’audizione della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, al Comitato Schengen.

