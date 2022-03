Roma, 30 mar. (LaPresse) – La Corte suprema russa ha respinto il ricorso di Aleksei Navalny in merito alla sua detenzione in carcere. Lo riporta l’agenzia Interfax. L’attivista era stato arrestato all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca il 17 gennaio 2021. Navalny rientrava nel paese dalla Germania dove era stato curato da un tentativo di avvelenamento. L’uomo sta scontando una condanna a nove anni di carcere per le accuse di frode e oltraggio alla corte.

