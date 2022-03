Milano, 30 mar. (LaPresse) – “Non ho mai ricevuto soldi da Berlusconi ne tantomeno da Ruby. Nella nostra relazione che è durata 3 anni e mezzo ho proceduto io al mantenimento della ragazza, anche se lei poi ha avuto dei buoni guadagni dalla sua attività”. Lo ha detto Luca Risso, ex compagno di Ruby, testimoniando nell’aula del processo Ruby ter a carico di Silvio Berlusconi e di altre 28 persone, imputate a vario titolo per falsa testimonianza e corruzione in arti giudiziari. Per la Procura le attività aperte da Risso a Playa del Carmen, in Messico, dove vive dal 2013, sarebbero state aperte grazie ai fondi dati da Berlusconi a Ruby in cambio del suo silenzio sulle feste ad Arcore. “Mi sono trasferito in Messico nell’ottobre 2013 e lì ho investito i proventi di 25 anni di attività”, ha chiarito Risso, sottolineando di aver attraversato anche “periodi di forte difficolta economica” dopo aver aperto un ristorante e un negozio di pasta fresca in Messico.

