Roma, 30 mar. (LaPresse) – “La mia visita in Germania è stata anche un’occasione sul piano bilaterale per continuare il lavoro che stiamo facendo sul piano d’azione italo tedesco”, che “inizierà i suoi negoziati giovedì dall’incontro di due alti funzionari che si incontreranno a Roma e in vista del vertice intergovernativo del secondo semestre del 2022 miriamo a chiuderlo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un punto stampa a Berlino. Il trattato “è per noi un punto complementare e pienamente in sintonia con lo spirito del trattato del Quirinale che abbiamo sottoscritto con la Francia”, ha sottolineato Di Maio.

