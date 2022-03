Washington (Usa), 30 mar. (LaPresse) – Gli Stati Uniti sono fiduciosi che le nuove sanzioni contro l’Iran non comprometteranno i colloqui in corso sul programma nucleare iraniano perch√© le due cose sono “non correlate”. Lo ha detto la direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca Kate Bedingfield. “No, per niente”, ha risposto Bedingfield in un briefing a chi gli ha chiesto se la Casa Bianca teme che le restrizioni imposte all’Iran possano minare il processo negoziale con Teheran.

