Roma, 30 mar (LaPresse) – “Un buon passo verso le nostre posizioni. Fino a ieri ci davano degli irresponsabili perché chiedevamo di far slittare il termine per il raggiungimento del 2% nel 2024. Oggi Guerini sposta questo obiettivo al 2028, che è un buon passo verso quella sostenibilità e gradualità, da noi sempre richiesta”. Questo il commento sulle parole del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che filtra da fonti qualificate del Movimento 5 Stelle. Le stese fonti fanno presente che “abbiamo detto chiaramente che non si possono spendere 10/15 miliardi, da qui al 2024, in spese militari: sono altre le priorità dell’Italia”.

