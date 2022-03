Roma, 30 mar. (LaPresse) – “Ieri, per la prima volta, la parte ucraina ha registrato per iscritto, la sua disponibilità a soddisfare una serie di condizioni importanti per costruire relazioni normali e, spero, di buon vicinato con la Russia in futuro”. Lo ha detto l capo negoziatore di Mosca, Vladimir Medinsky, in un aggiornamento sui colloqui avvenuti ieri a Istanbul con la controparte di Kiev.

