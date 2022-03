Milano, 30 mar. (LaPresse) – “I capi dei ministeri degli Esteri” di Cina e Russia “hanno affermato che, in condizioni di una difficile situazione internazionale, Russia e Cina continuano a rafforzare il loro partenariato strategico e ad agire negli affari mondiali da una posizione unitaria. Si è convenuto di aumentare ulteriormente il coordinamento della politica estera, espandere la cooperazione su un binario bilaterale e in vari formati multilaterali”. Così il ministero degli Esteri russo, secondo Ria Novosti, dopo l’incontro fra i ministri degli Esteri cinese, Wang Yi, e russo, Sergey Lavrov, a Tunxi in Cina.

