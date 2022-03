Milano, 30 mar. (LaPresse) – “Il Governo ha stanziato le risorse che permettono all’Autorità di confermare il potenziamento del bonus sociale per il prossimo trimestre e per un numero maggiore di famiglie in difficoltà, grazie all’innalzamento del livello limite Isee per l’accesso (passato da 8.265 euro a 12.000 euro, 20.000 euro se famiglie con più di 3 figli)”. È quanto comunica Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nell’aggiornamento trimestrale dei prezzi dell’energia.

