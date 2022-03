Roma, 30 mar. (LaPresse) – “Lo scopo principale dell’euro digitale è far sì che la moneta della banca centrale resti pienamente accessibile e utilizzabile in un’economia sempre più digitalizzata. Affinché l’euro digitale possa adempiere a questo ruolo, è necessario che i cittadini possano e vogliano utilizzarlo. Sin dall’inizio del progetto ho ribadito che l’euro digitale potrà avere successo soltanto se saprà rispondere alle esigenze sia attuali sia future dei consumatori europei”. Così Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della BCE, nella sua relazione introduttiva di dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.

