Roma, 30 mar. (LaPresse) – Nel secondo semestre del 2021 l’unità di informazione finanziaria di Bankitalia ha ricevuto 69.401 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento del 15,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nell’intero 2021 le segnalazioni sono state 139.524, il 23,3 per cento in più rispetto al 2020. E’ quanto si legge in una nota.

