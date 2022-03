Milano, 30 mar. (LaPresse) – Atlantia e il Consorzio Acquirente, formato da CDP Equity, The Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Asset Management, hanno confermato la cessione delle partecipazioni detenute da Atlantia in Autostrade per l’Italia (lo “SPA”). È quanto si legge in una nota del gruppo.

