Roma, 29 mar. (LaPresse) – “Noi non abbiamo cambiato idea ma come la Merkel in Germania e le altre Regioni che hanno la produzione industriale, se quel vaccino dovesse passare le valutazioni europee vorremmo produrlo qui per creare ricchezza e lo ridirei altre cento mila volte, ovviamente se l’Europa validasse il vaccino”. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, risponde così ai giornalisti sulla sperimentazione del vaccino russo Sputnik.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata