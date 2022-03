Roma, 29 mar. (LaPresse) – “Per quanto riguarda l’incontro con l’ambasciatore russo (Sergey Razov, ndr), non c’è stato alcun incontro segreto, ma sono stato invitato ad un convegno insieme a tanti altri colleghi nel marzo 2021 a Milano. Abbiamo parlato del primato della scienza ed ho portato anche un documento, che era stato sottoscritto dal direttore scientifico dell’epoca, il professor Giuseppe Ippolito e dal sottoscritto, per ribadire l’autonomia della ricerca e per sottolineare proprio lo spirito con cui si faceva questo lavoro. Lo dice a LaPresse il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia, replicando alle accuse mosse dalla stampa riguardo una sua presunta interferenza, insieme all’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, sulla sperimentazione del vaccino russo Sputnik.

