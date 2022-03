Roma, 29 mar. (LaPresse) – “Abbiamo sempre detto che dovevano essere le autorità regolatorie a vedere se questo vaccino dovesse essere autorizzato. Noi non eravamo il driver dell’autorizzazione di Sputnik, e non è questa la nostra missione. Non è costato nulla, ciascuno ha pagato il proprio, i russi per le loro spese e noi una spesa complessiva di 10 mila euro. Le tre colleghe russe non hanno mai avuto accesso a nessun dato sensibile. L’abbiamo fatto, ribadisco, avendo cura di avere, sia da parte del Garante della Privacy, sia dell’autorità transfrontaliera, tutte le autorizzazioni che serviva avere”. Lo dice a LaPresse il direttore dell’ospedale Spallanzani, Francesco Vaia, difendendosi dalle accuse ricevute su una sua presunta interferenza, insieme all’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, relativa alla sperimentazione del vaccino russo Sputnik.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata