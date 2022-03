Washington (DC, USA), 29 mar. (LaPresse/AP) – La Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato un altro richiamo del vaccino anti-Covid per le persone dai 50 anni di età in su. Saranno usati i vaccini di Pfizer o Moderna per le persone che hanno ricevuto il precedente richiamo da almeno quattro mesi.

