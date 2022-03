Kiev (Ucraina), 29 mar. (LaPresse) – La revoca delle sanzioni occidentali contro la Russia “può essere presa in considerazione solo una volta che la guerra sarà finita”. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato su Telegram. “Non ci si dovrebbe aspettare che i negoziati portino alla revoca delle sanzioni contro la Russia. Questa domanda può essere presa in considerazione solo una volta che la guerra sarà finita e avremo recuperato ciò che è nostro”, ha spiegato.

