Washington (Usa), 29 mar. (LaPresse) – “Nessuno dovrebbe essere ingannato dagli annunci della Russia”. Così un funzionario Usa in merito all’annuncio da parte di Mosca su una riduzione drastica dell’attività militare dei russi intorno a Kiev. “Riteniamo che qualsiasi movimento delle forze russe intorno a Kiev sia un riposizionamento, non un ritiro, e il mondo dovrebbe essere preparato per una grande offensiva contro altre aree dell’Ucraina”, ha dichiarato alla Cnn. “Inoltre non significa che la minaccia a Kiev sia finita. La Russia ha fallito nel suo obiettivo di prendere Kiev e ha fallito nel suo obiettivo di soggiogare tutta l’Ucraina, ma può ancora infliggere enormi brutalità al Paese, inclusa Kiev”, ha aggiunto il funzionario.

