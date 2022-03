Washington (Usa), 29 mar. (LaPresse) – “Finché Putin continuerà la sua guerra, finché le forze russe continueranno a bombardare le città ucraine e a bloccare i convogli di aiuti, finché i civili assediati non saranno in grado di mettersi in salvo, questa crisi umanitaria peggiorerà. Putin ha iniziato questa guerra. Ha creato questa crisi alimentare globale. Ed è lui che può fermarla”. Lo ha dichiarato il vice segretario di Stato Wendy Sherman, in una riunione delle Nazioni Unite sull’impatto della guerra russa sulla sicurezza alimentare globale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata