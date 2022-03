Washington (Usa), 29 mar. (LaPresse) – La guerra della Russia in Ucraina ha creato una grave carenza di cibo in Ucraina, con gli effetti a catena di una “crisi alimentare globale” avvertita in tutto il mondo. E’ l’accusa lanciata dal vice segretario di Stato Wendy Sherman. In una riunione delle Nazioni Unite sull’impatto della guerra sulla sicurezza alimentare globale, Sherman ha affermato che la Russia ha bombardato almeno tre navi civili che trasportano merci fuori dal Mar Nero. La Marina russa, ha aggiunto, sta bloccando l’accesso ai porti ucraini, interrompendo la capacità dell’Ucraina di esportare grano e impedendo a circa 94 navi con cibo di raggiungere il Mar Mediterraneo. Sherman ha poi precisato che le affermazioni della Russia secondo cui le sanzioni degli Stati Uniti e dei loro alleati stanno facendo aumentare i costi alimentari in tutto il mondo non tiene conto del fatto che Mosca ha impedito alle esportazioni di grano dell’Ucraina di raggiungere il resto del mondo.

