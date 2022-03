Roma, 29 mar. (LaPresse) – “Le rassicurazioni non sono da tenere in grande conto. Per l’Ucraina in questo momento la garanzia più affidabile e verosimile sarebbe quella dell’ingresso nell’Ue”. Lo ha detto a LaPresse il generale Dino Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare italiana e presidente della fondazione Icsa. Questo infatti significherebbe “entrare in una cintura di sicurezza che oggi non esiste ma che è un giorno ci sarà”, ha aggiunto riferendosi al progetto di un sistema di Difesa comune europeo.

