Torino, 29 mar. (LaPresse) – Il sindaco di Chernihiv Vladyslav Atroshenko ha affermato che il numero di persone uccise dai russi in città potrebbe arrivare a 400 persone. “Abbiamo già più di 350 morti in città… Questo non è il dato definitivo. Ora abbiamo un capo dell’assessorato regionale alla sanità, spero che avremo cifre più dettagliate. Penso che questa cifra sia di circa 400”, ha detto il sindaco citato da Unian.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata