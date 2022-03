Roma, 29 mar. (LaPresse) – “Gli insulti personali non possono che lasciare il segno nei rapporti tra capi di Stato ma occorre in ogni caso un dialogo tra Russia e Stati Uniti”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dimitry Peskov, commentando le parole di Joe Biden nei confronti di Vladimir Putin. Lo riporta la Tass. “È necessario non solo nell’interesse dei nostri due Paesi, ma anche nell’interesse del mondo intero – ha aggiunto – in un modo o nell’altro, prima o poi dovremo parlare di questioni di stabilità, sicurezza e così via”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata