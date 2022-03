Washington (Usa), 29 mar. (LaPresse) – Anche se un “piccolo numero” di forze russe si è allontanato da Kiev “nell’ultimo giorno”, la Russia può ancora infliggere “enorme brutalità” al paese, inclusa la capitale. Lo ha dichiarato il portavoce del Pentagono John Kirby in un briefing. “Riteniamo che questo sia un riposizionamento, non un vero ritiro, e che tutti dovremmo essere preparati a guardare a una grande offensiva contro altre aree dell’Ucraina. Ciò non significa che la minaccia a Kiev sia finita”, ha spiegato. Kirby ha affermato che la Russia ha continuato gli attacchi aerei contro la città “anche oggi”.

