New York (Usa), 29 mar. (LaPresse) – Più di 10 milioni di ucraini sono fuggiti dalle loro case dall’inizio della guerra. Lo ha detto Joyce Msuya, rappresentante delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, rivolgendosi al Consiglio di sicurezza. Di questi, 6,5 milioni sono sfollati interni e 3,9 milioni hanno attraversato i confini con i paesi vicini. Msuya ha affermato che gli aiuti umanitari stanno aumentando ogni giorno e ora più di 1.230 membri del personale delle Nazioni Unite sono nel paese e stanno lavorando con oltre 100 organizzazioni umanitarie in tutta l’Ucraina.

