Leopoli (Ucraina), 29 mar. (LaPresse/AP) – Il direttore generale dell’Aiea, l’organismo di vigilanza nucleare delle Nazioni Unite, Rafael Grossi è arrivato in Ucraina per colloqui con alti funzionari del governo di Kiev sulla fornitura di “assistenza tecnica urgente” per garantire la sicurezza degli impianti nucleari del paese. “Il conflitto militare sta mettendo le centrali nucleari ucraine e altre strutture con materiale radioattivo in un pericolo senza precedenti”, ha affermato Grossi in una nota. “Dobbiamo adottare misure urgenti per assicurarci che possano continuare a operare in sicurezza e per ridurre il rischio di un incidente nucleare che potrebbe avere un grave impatto sulla salute e sull’ambiente sia in Ucraina che altrove”.

