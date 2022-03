Roma, 29 mar. (LaPresse) – Nei negoziati in corso a Istanbul si sta discutendo dello status neutrale dell’Ucraina. Lo riferisce l’agenzia russa Interfax che cita una fonte informata. “Le parti hanno avviato negoziati a livello di capi delegazione. In particolare, è stata sollevata la questione delle condizioni per il possibile status neutrale dell’Ucraina”, ha detto la fonte, precisando che l’incontro potrebbe concludersi con una dichiarazione scritta che include lo status neutrale. Ma “tutto è ancora in discussione”, ha aggiunto.

