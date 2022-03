Roma, 29 mar. (LaPresse) – L’Ucraina potrà “firmare un accordo internazionale sulle garanzie di sicurezza solo dopo un referendum nazionale sul tema”. Lo ha detto il capo negoziatore di Kiev Mykhailo Podolyak in conferenza stampa al termine della prima giornata di colloqui con Mosca a Istanbul. Prima “ci sarà un referendum in cui tutti i cittadini esprimeranno la loro posizione sul trattato e su come dovrebbe funzionare. Poi seguirà la ratifica da parte dei parlamenti dei Paesi garanti (della sicurezza) e del Parlamento dell’Ucraina”, ha precisato Podolyak.

