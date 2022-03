Roma, 29 mar. (LaPresse) – Al momento in Italia “non abbiamo grandissimi numeri ma sono in aumento: sono 475 i minori stranieri non accompagnati”. Così la Prefetta Francesca Ferrandino, Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, nel corso della conferenza stampa della Protezione Civile sulle disposizioni prese per regolare l’accoglienza dei profughi in arrivo in Italia dall’Ucraina.

