Milano, 29 mar. (LaPresse) – Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito una falsità le accuse dell’Ucraina e dell’Occidente secondo cui i rifugiati ucraini sarebbero stati portati con la forza nella Federazione russa. “Questa è una bugia. Questo non è vero”, ha detto Peskov, sostenendo che i rifugiati ucraini vadano volontariamente in Russia. “I militari russi aiutano i civili a lasciare Mariupol, a lasciare luoghi dove la vita è pericolosa, e li aiutano, nonostante, come è già noto, queste persone siano in pericolo quando cercano di lasciare questi insediamenti, perché gli viene sparato alla schiena. Ci sono già un gran numero di storie di testimoni oculari diretti su questo punto”, ha detto Peskov.

